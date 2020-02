Andreas Wolfram betrieb die Aroma Salatbar am Gothaer Buttermarkt.

Gotha. Andreas Wolfram, Betreiber des Aroma-Salatbar, will sein Konzept ohne den Standort am Gothaer Buttermarkt weiterführen.

Gothaer Salatbar bleibt geschlossen

Der Aroma Coffeeshop und Salatbar auf dem Buttermarkt in Gotha wird nicht wieder öffnen. Wie Betreiber Andreas Wolfram mitteilt, gibt er das Bistro aus gesundheitlichen Gründen auf. Verschiedene regionale und saisonale Zutaten wurden täglich in der Salattheke angeboten, dazu wechselnde Tagesgerichte. Ganz müssten die Kunden jedoch nicht auf das Aroma verzichten. Sein Konzept, Kaffeekreationen und frische Salate zum Selbstzusammenstellen anzubieten, will er nach Möglichkeit „unterwegs weiterführen.“

Bereits seit dem 20. Januar ist die Salatbar geschlossen. Andreas Wolfram eröffnete den Gastronomiebetrieb im Winter 2004. Zuvor war der gelernte KFZ-Mechaniker im Coffeeshop einer Bäckereikette tätig gewesen.