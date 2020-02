Gothaer Schüler messen sich in Physikolympiade

Ein Kärtchen mit dem Konterfei von Albert Einstein steht am Donnerstagmorgen auf jeder der Bänke in der Aula der Myconiusschule. Der Physiker soll die Schüler daran erinnern, wie weit sie es bringen können, während sie sich durch die Aufgaben der diesjährigen Thüringer Physikolympiade rechnen. 31 Schüler aus dem Landkreis Gotha hatten es zuvor in die zweite Runde des Wettbewerbs geschafft. Glück beim Lösen der Aufgaben wünschte auch Landrat Onno Eckert (SPD).

Mit dem Lösen einer Hausarbeit hatten sich 87 Schüler der siebten bis zwölften Klassen aus der Region Gotha/Bad Langensalza/Mühlhausen für die zweite Runde qualifiziert. Wissen aus vier verschiedenen Teilgebieten der Physik war abgefragt worden. Zeitgleich zu Gotha findet auch in Mühlhausen die Physikolympiade statt.

Aus dem Kreis Gotha sind Jugendliche des Gymnasiums Ernestinum, des Gustav-Freytag-Gymnasiums, der Arnoldischule, der Herzog-Ernst-Schule sowie der Salzmannschule in Schnepfenthal und des von-Bülow-Gymnasiums in Neudietendorf ins Rennen gegangen. Allerdings beteiligten sich wesentlich weniger Schüler an dem Wettbewerb als in der Vergangenheit, bemerkt Physiklehrer Andreas Wolf, der den Ausscheid für Gotha organisiert hat.

Begabung zum Beruf machen

Zwölf Teilnehmer stellten sich am Donnerstag den Aufgaben. Ihnen machte Andreas Wolf Mut, ihre Begabung auch beruflich zu verfolgen. Die Physikolympiade sei eine Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Kontakt für die Zukunft zu knüpfen.

Noch am selben Tag werden die Ergebnisse von Physiklehrern aus der Region im Salza-Gymnasium in Bad Langensalza ausgewertet. Die Teilnehmer mit den besten Ergebnissen können sich für das Landesfinale der Thüringer Physikolympiade qualifizieren, die am 26. März in Ilmenau ausgetragen werden soll. Wie Andreas Wolf informiert, gehörten Teilnehmer aus der Gothaer Region in den vergangenen Jahren mehrmals zu den Preisträgern.

Mit den besten Ergebnissen taten sich Nils Halle und Maria Maternik von der Salzmannschule, Martin Murk und Matthias Meißner vom Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium sowie Philipp Dell vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Lengenfeld unterm Stein hervor.