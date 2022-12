Gothaer sind stolz auf das weiße I auf rotem Grund

Gotha. Das Konzept von Tourist-Information und Gotha-adelt-Laden geht am Hauptmarkt 40 auf – das bestätigt jetzt auch der Deutsche Tourismusverband.

Ein Anlaufpunkt für Touristinnen und Touristen ist das Haus zur Goldenen Schelle am Gothaer Hauptmarkt bereits seit mehreren Jahren. Seit diesem Sommer prangt nun auch das rote Schild mit weißem I an dem Gebäude – das Logo des Deutschen Tourismusverbands (DTV) für geprüfte Tourist-Informationen.

Mit der „Brille des Gastes“ sind die Prüfer des DTV unangemeldet durch das Ladenlokal gegangen und haben die Einhaltung von 14 Mindestkriterien beurteilt. Dazu gehören ein barrierefreier Zugang, Stadtpläne außen und innen, leicht auffindbare aktuelle Informationen, die für Interessierte digital und gedruckt kostenlos erhältlich sind, geeignete Öffnungszeiten und einiges mehr. Mit 40 weiteren Kriterien wird die Qualität der Einrichtung geprüft.

Die Gothaer Tourist-Information liegt mir ihrem Ergebnis „gut über dem Thüringer Schnitt“, urteilt der DTV. Ins Auge fielen dabei die digitalen Möglichkeiten mittels Webseite und digitalen Informationstafeln in und vor der Tourist-Information, das umfangreiche Stadtführungsangebot und die Palette regionaler Erzeugnisse und Souvenirartikel im Geschäft.

Ladenlokal ist früher Gastronomie gewesen

Die erfolgreiche Zertifizierung sei auch ein Zeichen dafür, wie gut die Zusammenführung von Tourist-Information und dem Gotha-adelt-Shop 2019 geglückt sei. Für den Umbau in dem geschichtsträchtigen Haus, der insgesamt 233.000 Euro kostete, erhielt die Kultourstadt Gotha (KTS) 171.000 Euro Fördermittel vom Land. Dabei wurde nicht nur Neues verbaut, sondern auch Bestandsschränke aus der ehemaligen Gastronomie aufgearbeitet.

Viel Geld floss auch in die Digitalisierung der Tourist-Information. Statt täglich die Angebote an eine Korkwand zu pinnen, gibt es digitale Stelen und große Bildschirme, auf denen Aktuelles angezeigt wird. Gäste können sich zudem mit Hilfe von Tablets im Laden informieren. Der Hauptmarkt 40 ist zudem Start- und Zielpunkt bei Stadtführungen.

„Wir zählen 150 bis 200 Besucher am Tag“, sagt Stefan Seelig, Leiter des Tourismusmarketings der Kultourstadt stolz. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit herrscht Hochbetrieb, weil die angebotenen regionalen Spezialitäten beliebt sind. Neues kommt weiterhin dazu, wie etwa ein Likör aus einer Zusammenarbeit der Nordhäuser Brennerei und der Brauerei Michels in Hüpstedt. In Zukunft sollen in dem Laden Genussabende in kleiner Runde stattfinden, bei der die Produkte probiert werden können.