Gothaer SPD kürt Kandidaten für kommende Wahlen

Gotha. Die SPD setzt im Landkreis Gotha auf bewährtes Personal – und schwört auf einen harten Wahlkampf ein.

In drei aufeinander folgenden Nominierungen hat der Gothaer Kreisverband der SPD am Sonnabend die Kandidaten für die Landtagswahlkreise Gotha I und II sowie den Landratskandidaten gekürt.

Onno Eckert, amtierender Landrat im Kreis, wies in seiner Bewerbungsrede auf die Vielzahl der Aufgaben für die kommende Amtszeit hin: In den nächsten sechs Jahren komme es unter anderem auf gute Ausstattung von Brand- und Katastrophenschutz, Investitionen im Schulbereich und einen gut funktionierenden Nahverkehr an, zeitgleich wies er auf die Herausforderungen durch den stärker werdenden Fachkräftemangel hin.

Das griff Thüringens Innenminister Georg Maier auf, er will im nächsten Jahr im Süden des Landkreises Gotha um Stimmen für den Landtag werben und machte am Beispiel der geschlossenen Gastronomie an der Ebertswiese auf die Probleme im Tourismus deutlich. Maier will vor allem den Inselsberg als Besuchermagneten etablieren und die Region dabei unterstützen.

Matthias Hey will sein Direktmandat im Wahlkreis Gotha II verteidigen und schwor die zahlreichen Delegierten im Tivoli auf den wohl härtesten Wahlkampf ein, der seit 1990 in Thüringen geführt werden muss. Er dankte allen, die mit ihm gemeinsam um die Gothaer Brauerei gekämpft haben. Der Erhalt der Fachschul- und Fachhochschullandschaft, die stückweise Wiederinbetriebnahme der Ohratalbahn und möglichst viel Geld aus dem Erfurter Landeshaushalt für Gothas Einrichtungen von Wirtschaft bis Kultur sind seine Ziele für die kommenden Jahre.

Katharina Schenk war bereits im Wahlkreis Sömmerda I/Gotha III zur Landtagswahl nominiert worden.