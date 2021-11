Gothaer Suppenausschank und Benefizbasar für Liora

Gotha. Diakoniewerk Gotha startet Straßensammlung auf dem Neumarkt

In Gotha wird zur diesjährigen Herbstsammlung von evangelischer Landeskirche und Diakonischem Werk Mitteldeutschland für die Begegnungsstätte Liora gesammelt. Die Einrichtung des Diakoniewerks Gotha am Klosterplatz braucht für ihren Betrieb jährlich 135.000 Euro. Davon muss etwa die Hälfte aus Spenden finanziert werden. „Unsere laufenden Kosten steigen kontinuierlich. Das liegt an den Preissteigerungen für Lebensmittel und Nebenkosten“, sagt Andrea Schwalbe, Vorstand des Diakoniewerks.

Zum Auftakt der Straßensammlung gibt es traditionell auf dem Neumarkt Gotha einen Benefiz-Suppenausschank – so auch kommenden Donnerstag, 18. November, von 11 bis 14 Uhr. Getreu dem Motto „Einmal essen macht zweimal satt“ gibt es eine Portion Suppe für 2,50 Euro und es wird gebeten, den gleichen Betrag noch einmal als Spende zu erbringen. Aufgrund der aktuellen Coronasituation werde es die Möglichkeit der Mitnahme „to go“ geben. Verzehr vor Ort sei nicht möglich.

Von 9 bis 16 Uhr bietet ein Benefizbasar handgemachte Kleinigkeiten – ob Weihnachtsdeko oder Geschenkbeutel, alles hergestellt von Unterstützern in diakonischen und kirchlichen Einrichtungen. Es tritt die evangelische Jugendband „Place to Remember“ auf. Kuchen wird am Nachmittag verkauft.