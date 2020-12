Gothaer Tafel: Traditionelle Spende übergeben

Kaffee, Süßigkeiten, andere Lebensmittel und Hygieneartikel überbringen wie jedes Jahr am Donnerstag um 8.30 Uhr Mitglieder der Kreistagsfraktion der CDU an die Gothaer Tafel in der Erfurter Landstraße 4. Christian Jacob, Thomas Fröhlich, Jens Leffler und Hans-Georg Creutzburg tragen die Sachspenden in die Ausgaberäume der Tafel.

Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion bringen am Donnerstag, dem 17. Dezember Sachspenden im Wert von 425 Euro zur Gothaer Tafel. Im Bild Hans-Georg Creutzburg, Jens Leffler, Thomas Fröhlich, Christian Jacob und Tafelchefin Beate Henze und (von links). Foto: Peter Riecke

Auf ein gemeinsames Kaffeetrinken mit Tafel-Chefin Beate Henze muss aus Zeitgründen und zur Kontaktminimierung verzichtet werden. Es werde aber nachgeholt, wird versichert. Die Unionsfreunde kauften vor allem Güter, die sonst nicht aus den Supermärkten an die Tafel gespendet werden. rie