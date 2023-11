Gothaer verleihen Gesine Schwan eine besondere Auszeichnung

Prof. Gesine Schwan, hier bei einem Vortrag Anfang dieses Jahres in Herne, erhält in Gotha den Wilhelm-Bock-Preis.

Gotha. Gothas SPD ehrt Professorin Schwan, ehemalige Kandidatin für das Bundespräsidenamt, für ihr soziales und engagiertes Wirken in einem friedlichen Europa.

Gesine Schwan wird in Gotha mit dem Wilhelm-Bock-Preis geehrt. Die ehemalige SPD-Kandidatin für das Bundespräsidentenamt, soll am Dienstag, 14. November, der Wilhelm-Bock-Preis für soziales und demokratisches Handeln in Ost-, Süd- und Mitteleuropa im Tivoli Gotha, Gründungsstätte der deutschen Sozialdemokratie, erhalten. Das kündigt der Gotha SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Hey an. Die Preisträgerin ist Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, langjährige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina.

Erstmals im Jahr 2008 vom Oberbürgermeister verliehen

Der Wilhelm-Bock-Preis, dessen Namensgeber der Gothaer Sozialdemokrat und Alterspräsident des Deutschen Reichstages Wilhelm Bock (1846-1931) ist, wurde 2008 erstmals von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gestiftet und ausgestattet vom Tivoli Förderverein.

Preisträger waren bisher: der tschechische Ministerpräsident a. D. Jiří Paroubek (2008), Estlands früherer Ministerpräsident Andres Tarand (2009), Egon Bahr (2010), die bulgarische Vizepremierministerin Meglena Plugtschieva (2011), Serbiens Präsident a. D. Boris Tadic (2012), der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (2013), Ungarns Europa-Abgeordnete Ildikó Lendvai (2014), der tschechische Ministerpräsident a. D. Vladimír Špidla (2015), Erhard Eppler (2016), der UN-Repräsentant in Bosnien-Herzegowina Valentin Inzko (2017), der polnische Präsident a. D. Aleksander Kwaśniewski (2018), die Gründungsmitglieder der SPD in der DDR, Markus Meckel, Martin Gutzeit und Arndt Noack (2019), Gernot Erler (2021) und der Sänger und SPD-Mitglied Roland Kaiser (2022). Einen Ehren-Preis hatte 2014 Katharina Focke erhalten, Sozialdemokratin im Kabinett der Bundeskanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt.