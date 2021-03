Gothaer Wasserkunst-Brunnen vom Winterschutz befreit

Silvan Riede, im Bundesfreiwilligendienst, sowie Steffen Wachsmuth, Manuel Schönfeld, Michael Dietrich, Bert Symasczyk und Marcel Gleichmar sind alle Mitarbeiter des Gartenamtes der Stadt Gotha und haben am Montagmorgen den oberen Brunnen an der Wasserkunst von seiner Einhausung befreit, damit die Pflanzen im Beet drumherum, die bereits austreiben, zu einem späteren Zeitpunkt nicht beschädigt würden. An den anderen Brunnen der Stadt werde der Winterschutz je nach Wetterlage erst in einigen Wochen entfernt, vielleicht aber noch vor Ostern.