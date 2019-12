Gothaer Weihnachtskerzen in alle Welt

Weihnachten gilt als Fest des Lichtes, der Freude und des Friedens. Es wird seit dem 4. Jahrhundert im Christentum gefeiert und nahm die Stelle der vorchristlichen Wintersonnenwende ein. Nach vielen Wandlungen ist es inzwischen zu einem „Konsumrauschfest“ mutiert. Dabei haben sich volkstümliche und christliche Bräuche im Laufe der Jahrhunderte vermischt und etabliert, wie die vier Adventswochen, der Nikolaustag, Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage, Silvester, Neujahr, Dreikönigstag und Lichtmess.

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden in den bürgerlichen Kreisen Weihnachtsbräuche, so wie wir sie heute noch kennen. Der Weihnachtsbaum nahm von Weimar aus seinen Weg in die Welt. Der Adventskranz war eine Erfindung des Hamburgers Johann Heinrich Wichern. Als Gründer der Inneren Mission der Evangelischen Kirche weilte er mehrfach in Gotha. Der Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht kamen um 1850 in die bürgerlichen Wohnzimmer. In seiner heutigen Form ist Santa Claus allerdings eine Erfindung von Coca Cola.

Auch im Gothaer Land war Weihnachten in alten Zeiten ein Lichterfest. So manche ärmliche Stube erstrahlte in jenen Tagen im Lichterglanz. Die Hersteller von Wachskerzen, die „Wachszieher“ begannen schon im Frühherbst mit der Fabrikation von Kerzen in allen Größen. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in Gotha 14 Kerzenhersteller. Auch Seifensieder, wie die Firma Blödner, waren in dem Metier tätig. Seit über 70 Jahren fanden auch Gothaer Kerzen aus der Kerzenfabrik im Heutal ihren Weg in die Welt.

Die Altvorderen stimmten sich schon Wochen zuvor auf das Weihnachtsfest ein, so der Remstädter Heimatforscher Lorenz Kreibe. Mit der „Martinsgans“ am „11. Nebelung“ (November) begann diese Einstimmungszeit. Die Bauern schlachteten als bald erste Schweine. Verwandte und Bekannte fanden sich ein, um sich an Schnitzfleisch, Kesselsuppe und frischer Bratwurst zu laben. Das Totenfest am ersten Trinitatissonntag diente der Ehrung der Verblichenen und der Winterfestmachung familiärer Grabstätten auf dem Friedhof. Am Nikolausabend, auf Gothsch „Nickelhaus“, im Plural „Nickelheiser“, kam der „Weißbärtige“ mit Sack und Rute und ließ sich von den Kindern Verse aufsagen („beten“). Die guten Kinder bekamen Süßigkeiten, die weniger guten einen leichten Klaps.

Vieles damals war anders als heute. Man konnte nicht so einfach Geschenke einkaufen gehen, denn Geschäfte, wie wir sie heute kennen, gab es nicht, schon gar kein Internet. Man war auf wenige Krämerläden, Weihnachtsmärkte und „fliegende Händler“ angewiesen, werkelte auch selbst. Zur Wende ins 20. Jahrhundert begannen die ersten cleveren Händler ihre Geschäfte weihnachtlich zu schmücken, um damit mehr Kunden anzulocken.

Damals und auch heute noch leisten die Frauen die Hauptarbeit, ob beim Basteln von Geschenken, Stricken, Häkeln, Nähen, Backen oder Kochen. Wer Kleinvieh hatte, brauchte sich auch um seinen Weihnachtsbraten keine Sorgen zu machen, und hatte zumindest über die Feiertage ausgesorgt. Auch „Schittchen“ gehörten im Gothaer Land seit jeher zum Weihnachtsfest dazu. Zu DDR-Zeiten war es allerdings nicht immer leicht, alle Zutaten für einen guten Stollen zu bekommen. Da kamen die „Westpakete“ mit Geschenken in Form von Backzutaten gerade recht.