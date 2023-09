Der Neumarkt in Gotha mit der Margarethenkirche hat in Sachen Hitzeschutz viel Nachholbedarf. Fällt nicht von einem der Gebäude Schatten auf die Fläche, liegt der Innenstadt-Ort fast komplett in der Sonne. Das bemängeln auch Teilnehmende an er Umfrage zum Grünflächen- und Freiraumkonzept.