Gothaer Zentrum steuert Inventur in Thüringer Wäldern

Gotha. Kein bloßes Bäumezählen ist die vierte Bundeswaldinventur in Thüringen, die in Gotha geplant und koordiniert wird.

Bei einer Inventur wird ermittelt, ob der Bestand im Lager dem in den Büchern entspricht. Das ist im Grunde genommen auch Ziel der Bundeswaldinventur (BWI), die seit 1980 alle zehn Jahre durchgeführt wird. Nur ist klar, hier wird und vor allem kann nicht jeder Baum gezählt werden. Doch haben Mathematiker eine Methode entwickelt, die einen erhellenden Blick auf unseren Wald ermöglicht.

Sowohl dessen Zustand steht im Fokus als auch die nachhaltige Waldwirtschaft. Ermittelt werden auch die ökologischen Veränderungen. „Und da sind wir auf das Ergebnis gespannt“, sagt Corinna Geißler, Leiterin des Forstlichen Forschungs- und Kompetenzzentrums (FFK) in Gotha. Allein die zurückliegenden drei Jahre, mit Trockenstress und Borkenkäferinvasion, dürften für wenig erfreuliche Einblicke sorgen.

Fäden für Thüringen laufen in Gotha zusammen

Die Daten werden für den Bund erhoben, verantwortlich dafür sind jedoch die Länder. Was Sinn macht, denn der Wald ist Ländersache und diese profitieren von der Bestandserhebung. Für Thüringen laufen die Fäden der BWI in Gotha zusammen. Im FFK kümmert sich René Wörderhoff um die Inventur im Freistaat. Die startet erst im April kommenden Jahres und zieht sich bis in den Dezember 2022. Doch schon jetzt hat der promovierte Forstwissenschaftler alle Hände voll zu tun. In Thüringen wird die BWI zum vierten Male vorgenommen. „Dabei handelt es sich um eine Großrauminventur mit einer Netzdichte von knapp drei mal drei Kilometern“, sagt Landesinventurleiter Wörderhoff. Damit verdichtet der Freistaat das Basisnetz, das bundesweit mit vier mal vier Kilometern angegeben ist.

Wenn die Außenaufnahme im kommenden Frühjahr startet, sind insgesamt drei Trupps in Thüringer Wäldern unterwegs und nehmen an den festgelegten Punkten, den sogenannten Trakten, die unterschiedlichsten Merkmale auf. Baumarten werden ebenso erfasst, wie Brusthöhendurchmesser und Biotopmerkmale. Erstmals sammeln die Mitarbeiter auch Blätter und Äste für genetische Untersuchungen ein. Letzteres kann darüber Auskunft geben, warum einige Baumarten dem Klimawandel besser trotzen als andere Artgenossen.

Inventurflächen sind zunächst ein Geheimnis

„Ein Trakt besteht grundsätzlich aus vier im Quadrat angeordneten Traktecken, im Abstand von 150 Metern“, erläutert René Wörderhoff. Im Gegensatz zu den Waldbesitzern weiß er, wo sich diese Trakte befinden. „Geheimhaltung ist nötig, damit kein Eigentümer am Waldbestand in den Trakten Veränderungen vornimmt, die das Ergebnis verfälschen könnten.“ Immerhin gibt es im Freistaat mehr als 2800 Traktecken, was auch die lange Dauer der Bundeswaldinventur erklärt. Die meisten von ihnen hat sich Wörderhoff im Luftbild angeschaut. „Sie wurden schon vor zehn Jahren bei der dritten BWI in Augenschein genommen. Meine Aufgabe war es, vorab zu sichten, ob sich an diesen Inventurpunkten etwas geändert hat, was die Inventur sinnlos machen würde, also ob dort überhaupt noch Wald vorhanden ist.“

Der Landesinventurleiter leistet nicht nur nötige Vorarbeiten. „Mir obliegt nicht nur Planung und Koordinierung des Einsatzes der Inventurtrupps, die Inventurkontrolle, sondern auch die Freigabe der geprüften Daten an die Bundesinventurleitung.“ Was an Informationen in Thüringen gesammelt wird, werten Mitarbeiter des Thünen-Instituts für Waldökosysteme in Eberswalde aus. Am Ende stehen Informationen für die Forst- und Holzwirtschaft und die Forstpolitik im Freistaat. So wird sichtbar, wie sich seit 2012 der Kohlenstoffspeicher Wald entwickelt hat, wie groß der Holzvorrat ist, welche Kahlflächen vorhanden sind und wie es um das Verjüngungspotenzial im Schutz der alten Bäume steht. Dabei liefert die Inventur wichtige Erkenntnisse, wie sich der Klimawandel auf Thüringens Wälder auswirkt und welche Maßnahmen greifen.