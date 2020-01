Gothaer ziert Jenaer Burschenschaftsdenkmal

Am 1. Januar 1895 ging das sogenannte Siebleber Gebiet östlich der Seebergstraße auf die Stadt Gotha über. Damit wuchs die Residenzstadt bis hin zur Leinefelder Bahnlinie. Zwei damals bereits bestehende Straßen haben deshalb einen direkten Bezug zur Gemeinde Siebleben: die Gustav-Freytag- und die Gustav-Jenzsch-Straße.

Der vormalige VEB Waggonbau Gotha wurde mit dem 1. Januar 1970 Betriebsteil des VEB Kombinat Luft- und Kältetechnik Dresden. Dem vorausgegangen war der RGW-Beschluss, dass Straßenbahnen fortan nur noch in der Tschechoslowakei gebaut werden durften.

Ein Vierteljahrhundert später nahm am 1. Januar 1995 der Gothaer Kultur- und Fremdenverkehrsbetrieb mit dem Werkleiter Klaus Roewer seine Arbeit auf.

Der vor 275 Jahren geborene spätere Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804) auf einer bei Fischer & Wittig in Leipzig gedruckten Postkarte der Erziehungsanstalt Schnepfenthal. Foto: Matthias Wenzel / (Repro)

Der 1786 in Hildburghausen geborene Friedrich Wilhelm Bühner starb am 4. Januar 1845. Er hatte 1810 eine Tochter des Kaufmanns Johann Gottfried Arnoldi (1745-1814) geheiratet und übernahm deshalb sogleich zusammen mit seinem Schwager Gottfried Wilhelm Arnoldi (1780-1842) die vom Schwiegervater begründete Tabakfabrik unter dem Namen „Arnoldi, Bühner & Co.“. Zudem wurde er 1841 Besitzer der späteren Arnoldischen Bierbrauerei.

Ab dem 5. Januar 1995 fuhren in Gotha die ersten erdgasbetriebenen Busse der Firma Wolfgang Steinbrück, die bereits 1991 den innerstädtischen Nahverkehr übernommen hatte.

Dem Seifensiedermeister Friedebald Blödner (1813-1870) wurde am 7. Januar 1845 ein Sohn namens Julius geboren, der nach dessen Tod die väterliche Seifenfabrik am Hauptmarkt 33 übernahm. Da er nur drei Töchter hatte, übergab er die Firma 1897 an seinen Schwiegersohn, den Kaufmann Ernst Pröscholdt (1864-1945). Der auch als Maler tätige Julius Blödner starb am 1. Januar 1918.

Am 7. Januar 1945 rief der 1946 in Nürnberg hingerichtete NS-Gauleiter Fritz Sauckel in der „Thüringer Gauzeitung“ zum „Volksopfer“ auf. Mit dieser Aktion sollte alles Notwendige für neue Divisionen und Volkssturmbataillone sichergestellt werden.

Dem Kammermusiker und Violoncellisten Johann David Scheidler (1748-1802) wurde acht Jahre nach der Tochter Dorette, die 1806 den Geigensolisten Louis Spohr heiratete, am 8. Januar 1795 ein Sohn namens Carl Hermann geboren. Dieser besuchte bis 1813 das Gothaer Gymnasium und nahm danach an den Freiheitskämpfen teil. 1815 gehörte er als Jenaer Student zu den Mitbegründern der Urburschenschaft. Sein Porträt ziert deshalb den Sockel des 1883 errichteten Jenaer Burschenschaftsdenkmals. Scheidler wirkte später als Professor der Staatswissenschaften an der Universität Jena und starb am 22. Oktober 1866. Sein Grab ist bis heute auf dem Johannesfriedhof erhalten.

Vom 14. Januar bis 5. März 1995 wurde in Tokio im National Museum of Western Art die Ausstellung „Der deutsche Holzschnitt der Reformationszeit“ mit Leihgaben aus dem Besitz des Gothaer Schossmuseums gezeigt.

Selbst der am 16. Januar 1545 als Pfarrer in Altenburg verstorbene Theologe, Humanist und Historiker Georg Spalatin hat seine Spuren im Gothaer Land hinterlassen. Der am 17. Januar 1484 als Georg Burckhardt in Spalt bei Nürnberg geborene spätere Reformator wurde 1505 Novizenlehrer im Kloster Georgenthal und empfing 1508 die Priesterweihe. Seit 1512 nahm er als Geheimsekretär und Hofprediger eine Vertrauensstellung beim Kurfürsten Friedrich dem Weisen ein und war Mittelsmann zwischen diesem und Martin Luther.

Der am 18. Januar 1870 geborene Arno Kleinsteuber übernahm – zunächst mit seinem Bruder Alfred (1881-1945) – die 1865 vom Vater Christoph Martin Kleinsteuber (1837-1898) am Nelkenberg 11 gegründete Jutespinnerei und Teerstrickfabrik „Chr. M. Kleinsteuber“. Diese firmierte seit 1914 als Erste Thüringer Jutespinnerei und Teerstrickfabrik „Gebr. Kleinsteuber“. Arno Kleinsteuber starb jedoch bereits 51-jährig am 11. Dezember 1921.

Im Januar 1995 begann durch eine Bürgerinitiative die Bergung der Einzelteile des alten Arnoldidenkmals am Siebleber Schloss Mönchhof. Foto: Matthias Wenzel / Archiv-Foto

Eine zunächst nur aus dem Autor und dem Sundhäuser Steinmetzbetrieb Möller bestehende Bürgerinitiative begann am 19. Januar 1995 mit der Bergung der seit Jahrzehnten am Mönchhof lagernden Einzelteile des 1969 vom Arnoldiplatz entfernten Arnoldidenkmals. Diese Arbeiten zogen sich bis zum Frühjahr hin. Im Februar 1996 startete dann der heutige Verein für Stadtgeschichte eine Spendenaktion zur Wiedererrichtung. Diese konnte im Mai 2003 anlässlich des 225. Arnoldigeburtstages erfolgreich abgeschlossen werden.

Der vor einem Vierteljahrhundert am 19. Januar 1995 in Berlin verstorbene Hochschuldirektor Professor Hermann Henselmann wird in zwei Wochen im Mittelpunkt der Reihe „Baumeister, Künstler und Architekten in Gotha“ stehen. Der am 3. Februar 1905 in Roßla/Harz geborene Architekt war nämlich 1945 als Kreisbaurat in Gotha tätig.

Am darauffolgenden 20. Januar 1995 wurde mit der staatlichen Förderschule für geistig Behinderte in der Lindemannstraße die spätere „Regenbogenschule“ übergeben. Zuvor hatte sich in dem Gebäude die Kinderkombination „Dr. Anna Lindemann“ befunden.

Der am 22. Januar 1770 als ältester Sohn eines Stabssergeanten geborene Ludwig Regel studierte bis 1790 Theologie in Jena. Nachdem er 1806 Garnisonprediger in Gotha geworden war, wurde er 1808 zusätzlich Lehrer am Gothaer Gymnasium. Der 1813 zum Professor ernannte Regel starb am 30. Dezember 1826.

Noch kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 kam der Studienrat Walter Ruppel ums Leben. Er wurde am 27. August 1896 als Sohn des Fabrikbesitzers Abraham Ruppel (1842-1908) geboren. Seit 2007 erinnert vor seiner Wirkungsstätte – dem Gymnasium Ernestinum in der Bergallee – ein Solperstein an ihn.

Schließlich wurde am 30. Januar 1745 dem Herzogspaar Friedrich III. und Luise Dorothea von Sachsen-Gotha-Altenburg ein Prinz namens Ernst Ludwig geboren. Dieser wurde erst nach dem frühen Tod seines Bruders Friedrich (1735-1756) Thronfolger, regierte seit 1772 als Herzog Ernst II. und starb am 20. April 1804.