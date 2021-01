Gothaer zögern, sich selbstständig zu machen

Kreis Gotha. 466 Mal wurde im Landkreis Gotha zwischen Januar und September 2020 ein Gewerbe angemeldet. Wie Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik zeigen, ergreifen immer weniger Kreisbewohner die Chance, sich mit ihren Ideen selbstständig zu machen. Thüringenweit ist bleibt der Wert fast 9,4 Prozent unter dem Vorjahresergebnis. Doch es werden auch weniger Gewerbe abgemeldet.

Unter die 466 Gewerbeanmeldungen in Gotha in den ersten drei Quartalen 2020 zählen 400 Neugründungen. Im ganzen Jahr 2019 wurden im Landkreis 624 Gewerbeanmeldungen registriert. 2003 waren es mit 1296 noch mehr als doppelt so viele.

Landesweit wird vor allem im Handel und der Instandhaltung von Fahrzeugen neugegründet, sowie im Gast- und Baugewerbe. Den größten Anteil an den Neugründungen machten die Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe aus.

Auf 100 Anmeldungen kommen in Thüringen durchschnittlich 95 Abmeldungen. Im Kreis Gotha wurden zwischen Januar und September 2020 352 Gewerbe abgemeldet, 295 wurden komplett aufgegeben. Die Zahl der Gewerbeabmeldungen geht in etwa doppelt so schnell zurück wie die der Anmeldungen. Das sieht das Statistische Landesamt auch in den Pandemiemaßnahmen begründet, wie der zeitweiligen Schließung der Ämter, Ausgangsbeschränkungen sowie Wirtschaftshilfen und Aussetzung der Insolvenzanzeigepflicht.

Nur rund ein Drittel der Einzelunternehmen wurden in Thüringen von Frauen angemeldet -- 7,6 Prozent weniger als von Januar bis September 2019.