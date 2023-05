Gothaerin überzeugt mit Song Slam vor hunderten Zuschauenden

Gotha/Jena. Josefin Langner aus Gotha ging mit ihrer Gitarre in Jena auf die Bühne bei den Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam.

Josefin Langner gehört zu den besten Song Slammern im Land. Die junge Gothaerin erreichte den dritten Platz in der Unterkategorie der Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam, die am Wochenende in Jena ausgetragen worden. 30 Künstlerinnen und Künstler nahmen an dem dreitägigen Wettbewerb vor 600 Zuschauenden teil.

Ist der Poetry Slam das Vortragen von modernen rhythmischen Erzählungen in einer Art Dichterwettstreit, so wird der Song Slam noch mit Instrumenten begleitet. Johanna Philipp aus Weimar räumte den ersten Platz beim Song Slam ab. In der Kategorie Poetry Slam siegte Wahlthüringer Julius Keinath, ursprünglich aus München, und bei den Unter-20-Jährigen Anna Hermsdorf aus Ilmenau.