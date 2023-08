Gothas Jugendherberge sucht einen Namensgeber

Gotha. Wonach soll die neue Jugendherberge in Gotha benannt werden? Die Baugesellschaft Gotha lobt einen Geldgewinn für den besten Vorschlag aus.

Wenn die neue Jugendherberge voraussichtlich im kommenden Sommer öffnet, dann soll sie einen besonderen Namen tragen. Die Baugesellschaft Gotha (BGG) sucht nun mit einem Wettbewerb nach einem Namensgeber für den Bau am Klosterplatz. Noch bis 31. Oktober können Vorschläge eingereicht werden.

Die Bauarbeiten am Klosterplatz schreiten voran. Neue Fenster sind eingebaut, im Herbst sollen die Fassadenarbeiten beginnen. Jetzt sei es an der Zeit, der Jugendherberge durch einen Namen eine Identität zu geben, meint BGG-Geschäftsführerin Christine Grund. Der Name könne einen Zusammenhang zwischen Gotha und der Jugendherbergsbewegung herstellen oder an eine historische Persönlichkeit angelehnt sein, die mit der Stadt verbunden ist. Lebende Personen seien als Namensvettern jedoch ausgeschlossen, stellt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) klar. Auch bei verstorbenen Personen sollte das Ableben schon länger zurückliegen.

Die erste Gothaer Jugendherberge eröffnete beispielsweise Studienrat Heinrich Steinmeyer 1922, damals in der Emminghausstraße. Eine zweite Herberge existierte 45 Jahre lang in der Mozartstraße, bevor sie 2000 geschlossen wurde. Gotha erhält somit nach 24 Jahren kommendes Jahr erstmals wieder eine Jugendherberge, diesmal mit 45 Zimmern und 154 Betten.

Eine Jury soll die eingegangenen Vorschläge im Herbst auswerten und einen Gewinner oder eine Gewinnerin küren. Die- oder derjenige erhält 250 Euro. Auch für hintere Plätze sind Preise vorgesehen, etwa Veranstaltungsgutscheine der Kultourstadt Gotha und Gotha-Gutscheine.

Vorschläge nimmt die BGG entgegen unter Telefon: 03621/771211 und unter info@bgg-gotha.de