Gothas Landrat lädt zum virtuellen Austausch

Kreis Gotha. Am 17. Dezember gibt es wieder eine Bürgersprechstunde mit dem Landrat des Kreises Gotha.

Eine virtuelle Bürgersprechstunde bietet Landrat Onno Eckert (SPD) am Freitag, 17. Dezember, von 13 bis 14.30 Uhr an. Nach dem Motto „Freitag ab eins macht Onno deins“ können via Videokonferenz über die Onlineanwendung Webex alle Anliegen besprochen werden. Bürgerinnen und Bürger, die mit dem Landrat auf diesem Weg ins Gespräch kommen wollen, finden den Zugang www.landkreis-gotha.de/service/freitag-ab-eins/.