Gothas Stadtschreiber: Ist eine Antrittslesung Unterhaltung?

Ernsthaftes kann und darf unterhaltsam sein, vor allem dann, wenn die Unterhaltung ernsthaft gemeint ist, meint Thomas A. Herrig.

Über die vielen positiven Rückmeldungen zu meiner Antrittslesung in der letzten Woche habe ich mich sehr gefreut. Darunter war auch eine Art „Leserbrief“ via Instagram: Ein junger Gothaer schrieb mir, er sei anfänglich unsicher gewesen, ob ihm diese Art – von letztendlich Unterhaltung – gefalle, jetzt, im Nachhinein, wisse er aber, dass dem definitiv so sei. Und es werde gewiss nicht die letzte Lesung sein, zu der er gehe.

Diese Reaktion hat mir viel Freude bereitet, denn für die Beschäftigung mit Literatur zu werben, für Text und seine neuen Perspektiven, ist eine meiner großen Leidenschaften. Oder um es mit den Worten des Regisseurs Peter Brook zu sagen, für den Theater ein „Lebensmittel“ war: Literatur ist für mich so wichtig wie Wasser und Brot – im digitalen Zeitalter vielleicht noch Zugang zum Internet.

Doch dann gingen mir zwei Worte des Texts nicht mehr aus dem Kopf: Letztendlich Unterhaltung! Das war der Punkt, der diesen Besucher ursprünglich unsicher gemacht hatte, ob er überhaupt zu einer vermeintlich ‚trockenen Dichterlesung‘ gehen solle. Ein Phänomen, auf das ich immer wieder stoße: Die scheinbare Trennung von U und E, also Unterhaltung und Ernsthaftem. Aber warum eigentlich soll sich Ernsthaftes und Unterhaltsames – auch auf einer Lesung – nicht verbinden lassen?

Wer etwa genauer in die Stücke von Shakespeare schaut, erkennt, dass dieser – neben tiefsten Tiefen und größten, dramatischen Höhen – auch allerlei ‚Derbes‘, Humorvolles, Unterhaltsames einbringt. Zum Beispiel eine berühmte Szene mit einem betrunkenen, pöbelnden Pförtner im ansonsten so düsteren Macht- und Morddrama Macbeth.

Für mich heißt das: Ernsthaftes kann und darf unterhaltsam sein, vor allem dann, wenn die Unterhaltung ernsthaft gemeint ist, eine Funktion hat; wenn sie zum Beispiel eine Pause von der Schwere ermöglicht. Die braucht es vielleicht besonders dringend in den ernsthaftesten Momenten des Lebens.

Und immer, wenn wir uns in den eigenen Problemen und den Herausforderungen des Alltags verheddert haben. Hier bietet Humor – letztendlich Unterhaltung – eine neue Perspektive: die Chance, einmal kurz einen Schritt zurück zu treten und die Dinge aus einem anderen Licht zu betrachten. „Und dann?“, frage ich mit einer Figur aus meinem Kurzdrama „Erkenntnis 2.0.1.7“. Die Antwort dort: „Na dann – werden Sie sehen, dass, mit etwas Abstand betrachtet, alles viel kleiner wirkt.“

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Erschreibt wöchentlich Kolumnen.