Gothas Stadtschreiber: Mozart oder Regen – wer gewinnt hier?

Stadtschreiber Herrig lobt einen ungleichen Wettkampf aus.

Dieser Regen. Hört nicht auf. Es regnet seit Stunden. Man meint fast, im Himmel würden sich die Wassertropfen überschlagen, gegenseitig anrempeln, im engagierten Kampf darum, wer als erster nach unten fallen und den Menschen auf den Kopf plumpsen darf. Was ist das nur für ein Regen! Man wird müde, schläfrig, Wetter schlägt sich auf der Seele nieder – und auf den Knochen. Sicher, andere Städte haben auch Regen. München. Frankfurt. Regensburg auf jeden Fall. Doch dieser Regen über Gotha, der will uns hier mal richtig die Tour vermiesen.

Immerhin: Eigentlich ist heute, am 1. September, noch Open-Air-Konzert auf Schloss Friedenstein. Eigentlich. Ich habe eine Karte. Aber ich überlege mir auch: Wer kommt denn da, zu so einem Konzert, wenn vorher vier, fünf oder sechs Stunden lang nur Regen ist, der Schlosshof bei jedem und jeder im Geiste schon lange zu einer breiigen Masse aufgeweicht wurde, die – verschwendet man nur einen weiteren Gedanken an sie – alles pampig in sich aufzusaugen droht. Bestimmt sogar die Musik. Der arme Mozart! Und die armen Beteiligten, Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger – alle, die so eine umfangreiche Produktion ermöglichen, mit wochenlangen Proben und größtem Engagement.

Fassadenzauber: Bei der „Zauberflöte“ sind auch die Freimaurer bildgewaltig und klangvoll in den Gothaer Schlosshof eingezogen. Foto: Bernd Seydel.

Was soll man tun? Trotzdem hingehen? Um dem Wetter zu zeigen, wer sich hier niemals entmutigen lässt? Sicher, ist bestimmt keine schlechte Idee. Aber dann bleiben doch wieder einige zu Hause. Weil man es ihnen nicht verdenken kann, die Stühle gewiss patschnass sind, der Regen sich so viel drängender ins Gedächtnis einbrennt, als es der Mozart heute vielleicht vermocht hätte.

Jupiter-Sinfonie und kleine Nachtmusik triumphieren

Wir haben also einen Wettkampf: Mozart gegen den Regen. Und auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass der Regen heute Abend gewinnt, es mag Mozart ein Triumph sein, dass am Ende, über Jahrhunderte hinweg, er sicherlich noch häufiger gewonnen hat. Wer erinnert sich schon an den Regen von vorletzter Woche? Von vor einem Jahr? Aber, an die „Zauberflöte“? Die „Jupiter-Sinfonie“? „Die kleine Nachtmusik“? Ich brauche wohl nicht mehr zu sagen. Außer vielleicht: Bitte kommen Sie zu den Konzerten. Und sei es auch nur für die erste Hälfte. Das sind wir dem Regen schuldig. Denn wir müssen ihm doch zeigen: So schnell ist die Entschlossenheit hier in Gotha nicht aufzuweichen. Und wenn doch, dann nur nach dem 1. Akt. Den Rest kennt man ja oft. ;-)

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.