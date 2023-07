Gothas Stadtschreiber: Thank You For The Music! – Vielen Dank für alles!

Stadtschreiber Thomas A. Herrig über eine gelungene Europeade und neue Kontakte nach Spanien

Jetzt ist die Europeade schließlich doch vorbei. Die fünftägige, außergewöhnlichste Veranstaltung dieser Art, die ich je erlebt habe! Voller Herz und Gemeinschaft. Und auch heute, knapp zwei Wochen danach, lässt sie mich nicht los. So viele Menschen, aus so unterschiedlichen Regionen, alle vereint in Musik, Tanz und Miteinander.

„Wir sind von Valencia, aber wir haben Gotha geliebt“, ruft eine Klarinettistin ins Mikrofon, als ihre musikalisch starke Delegation am Samstagabend auf der Hauptmarktbühne einen Gassenhauer nach dem anderen bombastisch präsentiert. Und das Publikum? Jubelt, tobt, hebt alle Hände zum Himmel – ein Fest der Herzlichkeit. Vielleicht lässt sich ja so in Worte fassen, was wir erlebt haben.

Typisch spanisch: Mit klappernden Kastagnetten ziehen Spanier in Gotha zum Europeade-Umzug am Herzoglichen Museum vorbei. Foto: Wieland Fischer

Ganz sicher wird mir die besonders bunte Parade am Samstag im Gedächtnis bleiben, eine Parade, die mit derart vielen Teilnehmenden aufwartete, dass sie – gefühlt – auch eine Menschenkette von Gotha bis Rom oder Helsinki hätte werden können. Überhaupt war die Europeade für mich ein Fest der Musik, der Beweis, dass sie als universelle Sprache vermag, uns über alle Grenzen hinweg zusammenzubringen.

Wettergott an diesem Wochenende ein echter Europäer

Die ganze Zeit über haben Menschen gemeinsam gesungen und getanzt, ob spontan auf der Straße, bei Präsentationen auf den Bühnen – selbst da, wo nicht einmal Musik zu hören war. Einfach so. Und das, trotz teilweise hoher Temperaturen, die physisch sicher dem einen oder der anderen zu schaffen gemacht haben. „Es gab vorher eine Hitzewarnung, die wir genau geprüft haben“, erzählt mir OB Kreuch am Samstagabend nach der gelungenen Parade. „Glücklicherweise war es dann doch bewölkt.“ Tja, der Wettergott ist an diesem Wochenende zweifellos ein echter Europäer.

Und wie geht‘s jetzt weiter? Die Europeade neudeutsch als ‚Kick-off‘, als initialzündende Veranstaltung, für mehr europäische Verständigung? In Gotha begonnen, in der Welt weitergeführt?

Ich bin da ehrlich gesagt recht optimistisch, denn seitdem ich ein Video vom ABBA-Schlusstitel „The Winner Takes It All“ der Gruppe aus Valencia auf meinem Instagram-Kanal gepostet habe und damit auf große, digitale Begeisterung beim Orchester stoße, hat sich auch schon ein Mail-Kontakt zu Ainhoa Gómez aus Valencia ergeben, jener Klarinettistin „die auf der Bühne spricht“, wie sie mir schreibt. „Vielen Dank für alles“, steht am Ende ihres Texts. Ich finde: Wir haben zu danken. Und antworte ebenso gerne mit ABBA: Thank You For The Music!

Der Kulturjournalist Thomas A. Herrig ist Gothas Stadtschreiber und Kurd-Laßwitz-Stipendiat im Jahr 2023. Er schreibt wöchentlich eine Kolumne für unsere Zeitung.