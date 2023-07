Gottesdienst bei Vollmond und Oasen-Abend in der Gothaer Augustinerkloster

Gotha. Zur nächtlichen Feierstunde erklingt im Augustinerkloster Gotha Gemshorn-Musik. Zuvor gibt es eine Gesprächsrunde. Jeder ist willkommen.

Einen ungewöhnlichen Kurz-Gottesdienst zu ungewöhnlicher Zeit gibt es am Dienstag, 1. August, im Augustinerkloster Gotha. Bei Sonnenuntergang wird ein Vollmond-Gottesdienst mit Gemshorn-Musik im Kreuzgang gefeiert, kündigt Pastorin Angela Fuhrmann an. Beginn ist 21.04 Uhr in der Augustinerkirche.

Bereits 17 Uhr fängt ein Oasen-Abend an gleicher Stelle an, ein Austausch über ein Bibelthema mit Gebet und Tee. Interessierte seien herzlich eingeladen. „Wir sind kein fester Club, wir sind offen. Wenn wir ,zu viele’ sind, bildet sich ein neuer Hauskreis“, umreißt die Pastorin das Anliegen. Treffpunkt ist am ersten Dienstag im Monat, 17 bis 18.30 Uhr, im Augustinerkloster Gotha. Nächster Termin: 5. September.