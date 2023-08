Gottesdienst im Freibad

In Wieglebens Freibad wird am Sonntag Gottesdienst gefeiert.

Wiegleben. Kirchgemeinde Wiegleben und Pastorin bieten auch Taufe an

An einem ungewöhnlichen Wort wird am Sonntag, 13. August, in Wiegleben Gottesdienst gefeiert. Die Kirchengemeinde, die zum Kirchenkreis Gotha gehört, lädt dazu ins örtliche Schwimmbad ein. Die Feier beginnt 11 Uhr mit Kind und Kegel, heißt es in der Einladung. Pfarrerin Maria Busse weist darauf hin, dass die Picknickdecke nicht vergessen werden sollte. Und weil der Gottesdienst am Wasser förmlich dazu einlade, könnte der auch mit Taufen verbunden werden. Anmeldungen zur Taufe nimmt die Pastorin Busse entgegen unter Telefon: 01527/05338138. Bei schlechtem Wetter werde der Gottesdienst in die Kirche verlegt, teilt Janin Göring-Walter vom Büro des Kirchenkreises Gotha mit.