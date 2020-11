In der Aspacher Kirche wird am Sonntag trotz Coronazeiten Gottesdienst gefeiert.

Aspach. In der Familienkirche Aspach findet am 8. November um 10 Uhr Gottesdienst statt.

Christian Schaube, Pfarrer der Familienkommunität Siloah, kann in der aktuellen Coronazeit auch viel Positives erkennen. So freut er sich, dass er an diesem Sonntag, 8. November, die Gläubigen der Region in seinem Gottesdienst begrüßen kann. Dieser findet um 10 Uhr in der Aspacher Familienkirche statt.