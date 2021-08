GPS überführt E-Bike-Diebe noch auf Autobahn - Zwei Verletzte nach Unfällen

Gotha Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

GPS überführt E-Bike-Diebe

Am Freitag gegen 8 Uhr wurde ein 56 Jähriger Mann über seine Handy-App informiert, dass sich sein Fahrrad in Bewegung gesetzt hat, obwohl er es in der Firma am Fahrradständer angeschlossen hat. Dank der zeitnahen Information der Polizei Gotha konnte mit Unterstützung der Autobahnpolizei ein Transporter mit dem entwendeten E-Bike im Wert von 3.000 Euro auf dem Autobahnrastplatz Eichelborn festgestellt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da ein Drogenvortest positiv war.

Das E-Bike konnte am späten Nachmittag dem Besitzer unversehrt übergeben werden. Die beiden Diebe wurde nach Abschluss der Ermittlungen entlassen. Der Chef der beiden musste aus Bratislava anreisen, um den Firmentransporter wieder zu übernehmen.

Radfahrer angefahren und verletzt

Am Freitag gegen 13:20 Uhr ereignete sich in der Gothaer Gadollastraße, Ecke 18. März Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Fahrradfahrer und einer 59-jährigen Hyundaifahrerin. Die Hyundaifahrerin fuhr auf der 18.-März-Straße und beachtete den Radfahrer nicht. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde nach ersten Angaben nur leicht verletzt. Neben einem Rettungswage kam auch ein Notarztwagen zum Einsatz. Der Schaden am E-Bike und dem PKW wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Raser kollidiert mit Subaru: Eine Verletzte

Samstag gegen 11 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Friedrichroda, Untere Bachstraße. Ein 55-jähriger Subarufahrer kam aus Richtung Friedrichplatz und bog in die Untere Bachstraße ein. Nach Aussage des 48-jährigen geschädigten Daciafahrers und weiterer Zeugen war der Subaru sehr schnell unterwegs und kam zu weit nach links. Der Daciafahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Im Dacia wurde die Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca.: 5.000,- Euro geschätzt. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen vor Ort.

