Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grab auf Hauptfriedhof Gotha wird restauriert

Gleich am Haupteingang des Gothaer Hauptfriedhofes an der Langensalzaer Straße führt der zweite Weg nach rechts zu einer Grabstätte mit Obelisk, der an die Familie Blödner und Verwandte erinnert. Dort sind die Inschriften noch gut lesbar. Innerhalb des ebenfalls sanierungsbedürftigen verzierten Eisenzaunes steht rechts des Obelisken eine Grabplatte mit dem Relief eines Frauenkopfes, auf dem die Inschrift nur noch schlecht lesbar ist. Es ist die Grabstätte der Wissenschaftlerin Hilde Mangold, die 2020 saniert werden soll, um das Andenken an die Gothaerin zu bewahren, teilt die Stadtverwaltung der Kreisstadt mit. Doch das Sanierungsvorhaben ist teuer. 22.500 Euro sind veranschlagt. Die Kulturstiftung Gotha fördere das Vorhaben mit 8000 Euro, der Förderverein des Gymnasiums Ernestinum habe 5000 Euro zugesagt, wird weiter berichtet.

Anfang des Jahres fehlten 9500 Euro. Um den Betrag über Spenden einzuwerben, gab es im Mai eine Führung über den Gothaer Hauptfriedhof. Die Eintrittsgelder dafür und 32 Einzelspenden brachten 7700 Euro, so dass rund 1800 Euro fehlen. Die Stadtverwaltung hofft auf weitere Spenden. Sollte das Vorhaben abgeschlossen sein, würden die Spender wie in Gotha üblich zur offiziellen Einweihung der restaurierten Grabstätte eingeladen, versicherte Stadtpressesprecher Maik Märtin. Das Gothaer Gartenamt werde die Aufträge für die Steinmetzarbeiten und die anderen Verbesserungen auslösen, sowie die Mittel zur Verfügung stehen.

Hilde Mangold ist 1898 in Gotha geboren und lernte im Gymnasium Ernestinum. Dies sei damals für ein Mädchen ungewöhnlich gewesen, heißt es weiter in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Nach dem Abitur studierte Mangold in Jena Chemie, ab 1919 in Frankfurt am Main Zoologie. Als Doktorandin entdeckte sie gemeinsam mit dem Wissenschaftler Hans Spemann das älteste Beispiel eines embryonalen Signalzentrums, den Spemann-Organisator. Dafür gab es den Nobelpreis. Das Spendenkonto ist im Netz unter gotha.de und Pressemitteilungen zu finden.