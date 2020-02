Gräfentonna: Personalsorgen in der Verwaltung

Seit fünf Monaten ist Lucas Gürtler (parteilos) Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Fahner Höhe. Diese Zeit hat er genutzt, um sich einen Überblick über die Vorhaben zu machen, die in den fünf Gemeinden 2020 angegangen und umgesetzt werden sollen. Manche Baustellen befinden sich direkt neben seiner neuen Arbeitsstätte.

Schräg gegenüber der Gemeindeverwaltung am Markt in Gräfentonna befand sich einst das Landambulatorium. Aus dem nun leerstehenden Gebäude soll mit Mitteln aus der Dorferneuerung ein Vereinsheim werden. Nach der Trockenlegung und der Sanierung des Dachs sollen die Arbeiten im Inneren des Hauses fortgesetzt werden.

Zudem soll 2020 der Tonnaer Markt umgestaltet werden. Maßgebend für Gräfentonna sind in diesem Jahr nicht zuletzt die Erschließung neuer Wohn- und Gewerbeflächen sowie der Ausbau der Kreisstraße. Weiterhin steht die Sanierung der Straße Löwenberg an.

In Kleinfahner soll derweil die Bushaltestelle barrierefrei werden. Ferner wird in Gierstädt in die Erschließung des Wohngebiets Auf der Morgenröte investiert und für den Gewerbepark unterirdisch Löschwasser bereitgestellt. Großfahner ist mit der Erneuerung der Eschenberger Straße im Haushalt vermerkt.

In Döllstädt wird der Bau einer Skatinganlage in Angriff genommen. Die 100.000 Euro dafür bringe fast ausschließlich die Gemeinde auf, erklärt Lucas Gürtler. „Für die vielen kleinen Maßnahmen, die in diesem Jahr anstehen, brauchen wir das Know-How der Verwaltung“, betont er, wissend dass dort momentan die Schwachstelle der VG liegt. Nachdem einige Mitarbeiter sich in den Ruhestand verabschiedet haben, sind nun Stellen in der Kämmerei und in der Bauverwaltung offen.

Lucas Gürtler ist selbst vom Fach. Aus Emleben stammend, absolvierte er ein duales Studium zum Diplom-Verwaltungswirt und sammelte insgesamt fünf Jahre lang Praxiserfahrung am Landratsamt Gotha. Fähiges Personal zur Besetzung der offenen Stellen zu finden, sei sehr schwierig sagt er. „Ich möchte die Verwaltung an den Punkt führen, dass sie eigenes Personal ausbildet.“