Gräfentonna: Studentin mobilisiert Bürger für die Kettenburg

Skeptisch seien die Besucher des Bürgerforums gewesen, berichtet Deborah Dill. Sie hatte am Dienstagabend ins Feuerwehrgerätehaus in Gräfentonna geladen, um mit ihnen über die Kettenburg zu sprechen. Dass die mittelalterliche Festung jemals die Zeit des Leerstands überwindet, ihr Verfall abgewendet werden kann, trauen sich viele der Gemeindebewohner gar nicht zu hoffen. Doch die Architekturstudentin macht Mut: Ihr Ziel ist es, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen.

Deborah Dill ist in Bad Langensalza aufgewachsen und studiert in Münster Architektur. Die leerstehende Kettenburg hat sie als Kind unzählige Male im Vorbeifahren gesehen. „Ich habe mich immer gefragt: Warum passiert dort nichts? Warum verfällt etwas, das doch eigentlich eine historische Bedeutung hat?“ Dieses Problem machte sie zum Thema ihrer Masterarbeit.

Deborah Dill stammt aus Bad Langensalza und studiert Architektur in Münster. Foto: Deborah Dill

Schon in ihrem Bachelorstudium in Neapel habe sie sich mit Denkmalpflege beschäftigt. „Das hat meinen Blick für leerstehende Gebäude geschärft“, sagt die junge Frau. Im Rahmen ihrer Masterarbeit diskutiert sie mit Bürgern über Umnutzungskonzepte für die Kettenburg. Ihre These: Es brauche „kreativen Adel“, oder vielmehr einfallsreiche Bürger, die das Erbe des Adels für kommende Generationen bewahren.

Eigentümer ist in Bayern, Dubai und den USA aktiv

Die Kettenburg in Gräfentonna ist eine Wasserburg, die im Mittelalter von den Grafen von Gleichen erbaut und danach mehrfach neugestaltet wurde. 1859 zogen dort Häftlinge ein und sie diente rund 130 Jahre als Gefängnis, bis am Ortsrand eine neue Justizvollzugsanstalt errichtet wurde. Nachdem der Heimatverein einige Räume bewirtschaftet hatte, wurde die Kettenburg mit Sanierungsauflagen erst an einen Schweizer und später an den derzeitigen Besitzer verkauft, ohne dass sich am Zustand des Gebäudes etwas änderte. Die Gräfentonnaer sehen dem Verfall des Bauwerks zu. Die durchfeuchteten Fugen des Mauerwerks durchzieht Efeu, es ist die Rede von einem offenen Dach.

Ob sich der Besitzer der Kettenburg ihres prekären Zustands überhaupt bewusst ist, ist fraglich, denn er scheint sich dort kaum aufzuhalten. Der Unternehmer betreibe eine Firma mit Sitz in Dubai und den USA und ist in Bayern als AfD-Politiker in Erscheinung getreten, berichtet Deborah Dill. „Ich habe ihn bisher noch gar nicht erreicht“, sagt die Studentin.

Am 10. März lud Deborah Dill zum Bürgerforum in das Feuerwehrgerätehaus in Tonna. Foto: Deborah Dill

Die Skepsis der Gräfentonnaer beruhe vor allem auf der Unzugänglichkeit des Eigentümers, sagt Deborah Dill. Um sich Gehör zu verschaffen, wollen einige der Besucher des Bürgerforums nun erneut einen Heimatverein gründen. Dieser hatte zuletzt keine Mitglieder mehr. „Ohne den Heimatverein fehlt eine wichtige bürgerliche Stimme, die Prozesse anleiten kann“, sagt Dill. Mit engagierten Bürgern will sie schließlich Unterschriften sammeln und sie bei der Denkmalbehörde einreichen. „Wir wollen Druck machen, damit die Behörde Maßnahmen gegen den Verfall der Burg beim Eigentümer einfordert.“

Im Mai wird Deborah Dill ihre Masterarbeit fertigstellen. Dann will sie einen Blog ins Leben rufen, auf dem die fertige Arbeit zu lesen sein wird, ebenso wie Neuigkeiten zu den Aktivitäten rund um die Kettenburg. Im Juni will sie wieder nach Gräfentonna kommen, um ein Modell zur Wiederbelebung der Burg vorzustellen.

„Ich habe gemerkt, dass die Bewohner an der Burg hängen“, sagt sie. Das Gebäude sei ein wichtiges Objekt im Ortskern und den Bürgern sei daran gelegen, dass es erhalten bleibt. „Ich glaube, dass man gemeinsam etwas bewegen kann“, sagt Deborah Dill optimistisch. Sie will die Menschen in Gräfentonna weiter begleiten, denn die hätten ihr bei dem Bürgerforum versichert, dass gern noch mehr Menschen gekommen wären. Sie seien schlichtweg vorsichtig gewesen. Zu oft wurden ihre Hoffnungen für die Kettenburg schon enttäuscht.