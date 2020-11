Grammy für Gothaer Band

Sie treffen sich an jedem Donnerstag in einem Haus nahe des Gothaer Stadtzentrums, um ein paar Stunden zu proben. Doch im Oktober probten die sechs Mitglieder der Janis Dreilich Band viel häufiger. Die erst im August 2019 gegründete Band hatte sich erfolgreich für die Teilnahme am Thüringen-Grammy 2020 beworben. Laut Veranstalter sei dies der größte Musikwettbewerb in seinem Genre in Mitteldeutschland.

Die Mühe hat gelohnt. Die Jury gab ihnen den Hauptgewinn des Abends, der im Süden der Landeshauptstadt in einem Saal der Alten Parteischule gestaltet wurde. Fünf Bands beteiligten sich. Es gab neben dem Hauptgewinn, einem Gutschein für Band-Equipment im Wert von 2000 Euro, Preise für die beste Bühnenperformance, für den besten selbst komponierten Song, den am besten umgesetzten Cover-Song und den Publikumspreis. Unterstützt wird der Band-Vergleich vor allem von der Kulturstiftung des Freistaates Thüringen (mit 3000 Euro für die Preise), vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen und der Messe Erfurt GmbH. „Says Marketing“, eine Erfurter Agentur, hat den Abend organisiert und gestaltet. Musiker sind 17 bis 35 Jahre alt Gespielt werden sollten ein Cover-Song und selbst komponierte Lieder. Mit „Daydream“ und „Remain“, beide vom Bandleiter Janis Dreilich komponiert, und einer eigenen Interpretation von „Watermelon Sugar“ von Harry Styles gelang der Erfolg. Die Bandmitglieder sind 17 bis 35 Jahre alt. Nur Manager Jörg Witt ist älter. Er arbeitet hauptberuflich als Veranstaltungstechniker und unterstützt auch mit einer Tonanlage, mit der größere Areale gut beschallt werden können. Die Band spielt Popmusik mit Anleihen aus Blues und Jazz. Dreilich arbeitet an der Lead-Gitarre, Ole Oehler spielt die zweite Gitarre, Franz Kalbe lässt den Bass brummen, Adrian Zabelej spielt die Tasteninstrumente, Oskar Stahl das Saxophon, und Torsten Eckardt ist der Schlagzeuger.