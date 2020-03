Gratulation über soziale Medien

Mehr Gleichberechtigung und das Grundrecht auf gleiche Arbeit, für diese Forderungen gingen am gestrigen Frauentag wieder zahlreiche Frauen auf die Straße. Während in den Großstädten Demonstrationen für die Rechte der Frauen stattfanden, ging es in unserem Landkreis viel ruhiger zu.

Trotzdem wurde an die Frauen gedacht. das konnte man bereits am Wochenende in den Blumengeschäften beobachten. Da drängten sich die Männer an der Kasse, in der Hand eine Rose oder einen Frühlingsstrauß. Auch ich konnte am Sonntag einige Glückwünsche entgegen nehmen. Allerdings beschränkten sich diese auf WhatsApp, in Facebook und anderen sozialen Medien. Das ist eben die heutige Zeit.

Ein lustiges Frauentagsgeschenk bereitete Gothas Landrat seiner weiblichen Belegschaft. Er überreichte ihnen eine Samenkugel. Da war es schnell klar, dass darüber Witze gemacht wurden, die ich an dieser Stelle lieber nicht preisgeben werde. Er hat es mit Sicherheit lieb gemeint und dabei an den Frühling gedacht. Schließlich sind wir Frauen doch Meisterinnen, wenn es um das Gärtnern geht.

Vielmehr ist es anzurechnen, dass die meisten Männer an ihre Frauen denken und sie an ihrem Ehrentag mit kleinen Geschenken überraschen. Auch ich wurde gestern überrascht mit einer Rose.