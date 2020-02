Gregor Gysi begeistert in Gotha

Hoteldirektor Olaf Seibicke und sein Team hatten am Freitag zu einem kulinarischen Abend mit Gregor Gysi (Die Linke) in den Lindenhof eingeladen. Seibicke erachtete das 30. Jubiläumsjahr der deutschen Wiedervereinigung als ein perfektes Datum, um „mit einem der charismatischsten Politiker des Landes im Bühnentalk einmal die Geschichte zurückzudrehen und das Erreichte zu beleuchten – Chancen, Hoffnungen und Realitäten“.

Hinzu kamen Steilvorlagen aus dem Thüringer Landtag – wie geschaffen für einen überzeugten Linken mit Witz und rhetorischer Meisterschaft. Die Zuhörer quittierten dies bis in den späten Abend mit Ovationen.

Rechtsanwalt, Politiker, Moderator, Autor

Auf die Frage nach seinem größten Fehler im Leben antwortete Gysi, dass er sich zu wenig um seine Angehörigen gekümmert hat. Das sei wohl der erstaunlichen Wendung geschuldet, die sein Leben mit dem Herbst 1989 nahm: „Der Jurist wird Politiker. Einfach wegrennen, das wollte ich nie“, sagte Gysi und traf damit den Kern seines Wesens: Widersprüche aushalten und Herausforderungen annehmen.

Diesen ist er bis ins Rentenalter treu geblieben und er fasste sie in vier Punkten zusammen: engagierter Rechtsanwalt, politische Ämter, Drittberuf Moderator und schließlich Autor.

Gleichsetzung von Links und Rechts Knackpunkt für Regierungskrise

„Ich kann mit Hornochsen umgehen. Wenn Sie das nicht können, gehen Sie auch nicht in die Politik.“ Das steht auf einem Banner im Saal. Kaum ein deutscher Rinderzüchter wurde so geschmäht, kaum einer schlug sich so erfolgreich durchs Gestrüpp der Anfeindungen wie Gregor Gysi. 2013 wurde er als „Bester Redner im Bundestagswahlkampf“ ausgezeichnet.

Zum Dammbruch im Thüringer Landtag am 5. Februar befragt, gestand Gysi, noch nie eine solche Personenwahl erlebt zu haben, die selbst erzkonservative Politiker als unverzeihlich oder indiskutabel bezeichnet hatten. Doch ihre Abgrenzung sowie Gleichsetzung von Links und Rechts sei nach wie vor der Knackpunkt für die Regierungskrise.