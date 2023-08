Groove zum Feierabend am Gothaer Hauptmarkt

Groovetop sind Daniel Schröter an der Gitarre und Anja Mann am Mikrofon.

Gotha. Das Duo Groovetop spielt am Donnerstagabend an der „Gothasür“.

Am Donnerstagabend wird es wieder musikalisch auf dem Oberen Hauptmarkt in Gotha. Lounge-Musik für einen sommerlichen Feierabend bringen Groovetop mit. Von 18 Uhr bis 20 Uhr wollen Gitarrist Daniel Schröter und Sängerin Anja Manns die Zuhörer in entspannte Klangsphären entführen, was die Zuhörenden in Liegestühlen genießen können, wie die Kultourstadt Gotha informiert.

Für die Konzerte an der „Gothasür“ wird kein Eintritt erhoben. Das ermöglichen die Kreissparkasse Gotha, der Gewerbeverein Gotha und die Stadt Gotha mit ihrer Unterstützung. Zeitgleich hat auch der „Gothasür“-Pop-Up-Store am Hauptmarkt 36 geöffnet (ansonsten wochentags 12 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr). Sommer-Accessoires gibt es dort bis 1. September.