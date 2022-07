Großbrand in der Gothaer Parkstraße

Ein Feuer am frühen Sonntagmorgen zerstörte am 10. Juli 2022 Werkstätten und Mietwagen in der Gothaer Parkstraße. Rund 150 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Gotha, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und umliegender Orte, des Technischen Hilfswerkes und der Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz.

Gotha. Feuer zerstört am frühen Sonntagmorgen Werkstatt und Autovermietung sowie zahlreiche Autos

Um 3.20 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Gotha am Sonntag über einen Feuerschein in der Gothaer Parkstraße nahe des Hauptbahnhof-Areals informiert. Als sie wenige Minuten später eintraf, stand die zum Bahngelände weisende Rückseite des etwa 200 Meter langen ehemaligen Reichsbahn-Gebäude bereits im Vollbrand.

Wie Einsatzleiter Matthias Görlach berichtete, war es zunächst schwierig, mit der Brandbekämpfung an der Quelle zu beginnen, da das Dach vollständig aus Trapez-Flächenplatten besteht und damit auch verkleidet ist. Darauf ist auf nahezu der gesamten Fläche eine Photovoltaik-Anlage montiert. So konnte sich das Feuer zunächst weiter unter dem Dach ausbreiten.

Neben der Berufsfeuerwehr wurden alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Gotha und die Freiwilligen Feuerwehren Waltershausen, Ohrdruf, Warza, Westhausen, Molschleben. Emleben, Schwabhausen, Günthersleben und Seebergen alarmiert. In der Spitze seien es über 140 Einsatzkräfte gewesen, mit 36 Fahrzeugen darunter zeitweilig drei Drehleitern.

Keine Verletzten,aber riesiger Sachschaden

Hinzu kamen die Gothaer Polizei, die Schnelle Einsatzgruppe des Katastrophenschutzes des Kreises, Rettungsdienste sowie deren Organisationsleitung und der leitende Notarzt. Personen sind bei dem Brand jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt worden.

Beteiligt war auch das Technische Hilfswerk (THW) mit Freiwilligen aus Gotha, Erfurt und Suhl. Sie wurden unter anderem eingesetzt, die Dachverkleidung und Photovoltaik-Platten mit einem Radlader und einem Kleinbagger zu entfernen und abseits des Gebäudes zu lagern. Der gesamte mittlere Bereich des roten Klinkerbaus, der Werkstätten, Lager, Büros und eine Autovermietung enthielt, war betroffen. Links und rechts davon verhinderten Brandschutz-Wände eine weitere Ausbreitung. Die Hitze des Feuers war so groß, dass Teile der Vorderfronten in einigen Metern Entfernung am Haus abgestellter Mietwagen allein von der Wärmestrahlung verschmorten. Mitarbeiter der Autovermietung hoffen nun, die Arbeit fortsetzen zu können, auch wenn das Angebot nun eingeschränkt ist. Dazu müssen Autoschlüssel noch intakt sein, die sich in einem Tresor im vom Brand betroffenen Gebäudeteil befinden. Der Sachschaden insgesamt kann auf einen siebenstelligen Betrag geschätzt werden.

Noch am Mittag des 10. Juli stieg Rauch aus Gebäudeteilen auf. Brandgeruch war auf den Parkplätzen am Bahnhof noch vernehmbar.