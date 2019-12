Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große und kleine Baustellen

Bei der täglichen Suche nach einem Parkplatz in der Innenstadt von Gotha führt mich mein Weg vorbei an der Großbaustelle in der Gartenstraße. Nachdem jahrelang hier nichts passiert ist, scheint man jetzt den Stillstand aufholen zu wollen. Mit Bohrgeräten, Baggern und Baukränen wird die Fläche des künftigen Fachmarktzentrums bearbeitet – von früh bis spät. Mancher Anwohner in der Moßlerstraße, der vielleicht in drei Schichten arbeitet, wird über den Lärm nicht begeistert sein, den die Baumaschinen von sich geben. Doch wie heißt es so schön – wo gehobelt wird, fallen auch Späne.

Für mich ist es spannend zu sehen, wie ein Gebäude in die Höhe schießt. Vorerst werden aber erst die Bodenplatten in die Erde gebracht, doch jeden Tag sieht man bereits mehr. Das verfolgen mittlerweile zahlreiche andere Leute, die in der Nähe arbeiten oder wohnen. Täglich stehen Jung und Alt am Bauzaun und beobachten das Baugeschehen. Sie können es vermutlich kaum erwarten, bis das Einkaufszentrum fertig ist. Entlastung für Anwohner und Autofahrer gibt es ab heute in der Stielerstraße. Die wird für den Straßenverkehr wieder geöffnet. Für viele aus Richtung Erfurt kommend wird das eine Erlösung sein, denn sie müssen keine Umleitungen mehr fahren.