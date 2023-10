Großes Erntefest im Landkreis Gotha kurzfristig abgesagt

Tüttleben. Das Festzelt kann bei den niedrigen Temperaturen nicht beheizt werden, so die Veranstalter. Sie sagen das Fest fünf Tage vorher ab.

Kurzfristig abgesagt ist das Erntefest in der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue (VG). Es sollte am Samstag, 21. Oktober, in Tüttleben stattfinden und ist der Höhepunkt im Festgeschehen der VG Nesseaue. Am Dienstag entschloss man sich zu diesem Schritt, teilt die VG-Vorsitzende Birte Kalmring am Donnerstag mit. Grund für die Absage seien die niedrigen Temperaturen. „Wir hätten das Festzelt nicht beheizen können“, so Kalmring weiter.

