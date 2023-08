Großmeister besuchen Herzogliches Museum

Mumiensarg des Nes-pa-aa: Ursprünge und Ziele der Freimaurer in Gotha sowie ihrer Verbindung zu Ägypten zeigt die Jahresausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha" im Herzoglichen Museum.

Gotha. Aktuelle Ausstellung über „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ ist bis 15. Oktober zu sehen.

Die aktuelle Sonderausstellung im Herzoglichen Museum „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ steht unter der Schirmherrschaft der Großen National-Mutterloge „Zu den drei Weltkugeln“ (3WK) zu Berlin. Am Samstag, 12. August, wird das Bundesdirektorium der Großloge zu Gast in Gotha sein, unter anderem der National-Großmeister, die zugeordneten Großmeister sowie weitere Mitglieder des Bundesdirektoriums. Im Anschluss an eine Arbeitssitzung wird Kuratorin Uta Wallenstein die Mitglieder des Bundesdirektoriums durch die Ausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“ führen.

Noch bis zum 15. Oktober informiert die Ausstellung über Ursprünge und Ziele der Freimaurerei, erläutert wichtige rituelle Symbole und zeigt Kleidung, Ritualgegenstände und Alltagsaccessoires der Logenmitglieder. Die Ausstellung gibt einen Einblick in die bedeutende Frühphase der Freimaurerei in Thüringen.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist der Freimaurerei und dem Illuminatenorden in Gotha während der Regierungszeit von Ernst II. von Sachsen-Gotha-Altenburg gewidmet. Wer waren die Mitglieder, wie funktionierten die Geheimbünde und wie wirkten sie in die Gesellschaft hinein?

Herzogliches Museum: Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha bis 15. Oktober