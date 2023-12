Krankenhaus Friedrichroda Wie die Grünen Damen in einem Krankenhaus im Landkreis Gotha für Gänsehaut sorgen

Friedrichroda Mit Weihnachtsliedern überraschten die Grünen Damen die Patienten im Friedrichrodaer Krankenhaus.

Seit vielen Jahren gehört es zur guten Tradition, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Grünen Damen den Patienten im SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda ein kleines Ständchen bringen. Das ist auch in diesem Jahr wieder so. Pünktlich zur Weihnachtszeit zogen die Grünen Damen unter der Leitung von Elisabeth Müller-Schmied von Station zu Station.

Auch diesmal sorgten die Grünen Damen wieder für Gänsehaut-Momente bei den Patienten und dem medizinischen Personal. Ihren Rundgang begannen die singenden Grünen Damen im Foyer. Hier konnten sich bereits Patienten des Medizinischen Versorgungszentrums und deren Angehörige auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Im Anschluss daran ging es auf die einzelnen Stationen im Krankenhaus. Elisabeth Müller-Schmied hatte eigens für den Auftritt ihre Gitarre mit dabei, sodass der Vortrag mit Weihnachtsliedern noch aussagekräftiger zur Geltung kam.

Neben der Leiterin der Grünen Damen, die allesamt ehrenamtlich arbeiten, gehörten auch Angelika Budan, Evangeline Jansen, Maria Lenz, Ursula Schade und Hannelore Weber dazu. Die sechs Frauen besuchen fast täglich Patienten im Friedrichrodaer Klinikum. Der größte Teil von ihnen war als Krankenschwester in der Einrichtung tätig und kennt somit die Abläufe im Klinikalltag. „Wir sprechen mit Ihnen, spenden Trost, lesen vor, singen, kurz gesagt, wir bringen Abwechslung in den Klinikalltag. Auf den Stationen werden wir gern gesehen und wir selbst haben Freude am Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen“, sagt Elisabeth Müller-Schmied.

Grüne Damen suchen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen

Schon bei der Aufnahme des Patienten im Krankenhaus werden die Grünen Damen aktiv. Sie begleiten die Patienten und versuchen, ihnen die Sorgen zu nehmen. Das kommt bei den Patienten an, so erfuhren sie auch bei ihrem Weihnachtsauftritt in unterschiedlichen Gesprächsmomenten viel Anerkennung und Lob für ihre Tätigkeit. „Es ist eine sehr beglückende ehrenamtliche Tätigkeit als Grüne Dame“, erklärt Müller-Schmied.

Natürlich suchen die Grünen Damen weiter ehrenamtliche Helfer, die mitarbeiten wollen. Wer auf die Tätigkeit neugierig geworden ist, sollte sich an die Grünen Damen im Friedrichrodaer Krankenhaus wenden.

