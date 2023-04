Die Grünen fordern, dass auch eine Kennzeichnungspflicht der Haltungsform der Hühner für verarbeitete Eier beispielsweise in Fertigprodukten oder im Restaurant durchgesetzt wird.

Grüne Eier am Gründonnerstag auf dem Gothaer Neumarkt

Biologisch produzierte, gefärbte Ostereier und für Kinder fair gehandelte Schokolade verteilt der Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen Gotha am Gründonnerstag auf dem Gothaer Neumarkt von 14 bis 16 Uhr. Damit möchte die Partei darauf aufmerksam machen, dass Verbraucher seit 19 Jahren an der Kennzeichnung der Eier erkennen können, unter welchen Bedingungen Hühner gehalten werden. Die ökologische Erzeugung gewinne spürbar an Bedeutung.