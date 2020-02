Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grünes Werkstattgespräch in Bad Tabarz

Zu einem grünen Werkstattgespräch wird am Mittwoch, 26. Februar, die Bundestagsfraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt (B90/Grünen) im Atelier Kellner in Bad Tabarz erwartet. In lockerer Runde will die Grünen-Abgeordnete von 12 bis 13.30 Uhr mit Bad Tabarzern ins Gespräch kommen. Im Anschluss daran besucht Göring-Eckardt die Dätwyler Sealing Technologies GmbH in Waltershausen. Dort will sie sich gegen 14 Uhr über die fahrradsicheren Schienensysteme informieren.