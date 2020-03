Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüße aus Altona

Dieser Tage ist sicherlich jeder froh, der Wichtiges am Telefon abwickeln kann. Und auch im Job ist die schnelle Verständigung per Anruf Routine. Im Erklären von Nachnamen, wie es selbst bei den Müllers, Schulzes und Schmidts dieser Welt ab und zu vorkommen sollte, entwickelt so mancher eine Eselsbrücke. So singt der willenlose Marius Müller-Westernhagen von Fräulein „Meyer mit Ypsilon.“ „Frau Hass, wie Liebe“ hörte ich kürzlich auf einem Termin. „Henkel wie Griff“ stellte sich eine ehemalige Kollegin von mir stets vor. Am anderen Ende der Leitung wird dann nicht selten geschmunzelt, doch die Schreibweise brennt sich ins Gedächtnis.

Meine Phrase ist dann immer „wie das Auge und n, e, r’“. Oder ich buchstabiere. Manch ein Anrufer versteht aber auch, was er verstehen will. So gab es mal einen netten älteren Herren aus Rudolstadt, der sich nach einer Auskunft über die Zeitung nach meinem Namen erkundigte. Ich ratterte meine Parole herunter – einmal, zweimal, ein drittes Mal, doch er verstand nur „Altona“. „Wie der Hamburger Bezirk“, antwortete er euphorisch. Ich versuchte noch mehrmals, ihn zu berichtigen und glaubte irgendwann, ihn auf den richtigen Nachnamen geführt zu haben. Da verabschiedete er sich freundlich mit „einen schönen Tag noch, Frau Altona!“