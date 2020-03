Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grundschüler aus Großfahner werden Zirkusartisten

Diese Woche ist in der Grundschule Großfahner Zirkus. Die Erst- bis Viertklässler werden zu Artisten und erlernen zahlreiche Kunststücke, die in einer großen Zirkusvorstellung präsentiert werden sollen, teilt die Grundschule mit. Die Auftritte finden am 5. März um 17 Uhr, am 6. März um 17 Uhr sowie am 7. März um 10 Uhr statt.