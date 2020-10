„Güldener Herbst“ leuchtet in prächtigen Farben

Gotha. Einen furiosen Auftakt vollzog die Akademie für Alte Musik zum Eröffnungskonzert „Güldener Herbst“ in der Augustinerkirche in Gotha.

In zwei aufeinander folgenden Aufführungen eröffnete die Akademie für Alte Musik Berlin in der Gothaer Augustinerkirche das 22. Festival „Güldener Herbst“. Im ersten Konzert betonten Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke), Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Festivalleiter Gerd Amelung in ihren Grußworten die Bedeutung von Freude an Musik in der heutigen Zeit, wie sie jetzt in Gotha zu erleben sei.