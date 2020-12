Gute erste Bilanz für Gotha-Gutscheine

Gotha. Mehr als 4000 Exemplare der Coupons wurden in den ersten zwei Monaten verkauft. Das gelingt auch über die Weihnachtszauber-Aktionen.

Im Oktober wurde der Gotha-Gutschein eingeführt – ein Coupon über jeweils elf Euro, der an 70 Annahmestellen in Stadt und Landkreis eingelöst werden kann. Bisher seien bereits mehr als 4000 dieser Gutscheine verkauft worden, was die heimische Wirtschaft stärke, erklärte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Dazu tragen auch die mehr als 100 Gotha-Gutscheine, die im Rahmen des Wettbewerbs „Weihnachtszauber“ vergeben wurden. Kreuch wies jedoch darauf hin, worauf Teilnehmer achten sollten.