Guten Morgen: Höchste Zeit für Ostereier

Als ich dieser Tage meinen Einkauf im Supermarkt meiner Wahl erledigte, hatte ich ganz schön viel auf dem Zettel stehen. Ja, ich schreibe, wenn es etwas mehr wird als die üblichen Dinge, am liebsten noch eine klassische Liste mit einem Stift auf Papier. Ist irgendwie auch besser beim Rangieren mit dem Einkaufswagen zwischen den Regalen. Dabei noch das Handy mit einem digitalen Zettel in der Hand zu haben, erscheint mir zu kompliziert. Aber vielleicht ist das auch nur eine Frage der Gewohnheit.

Wenn ich so durch die Gänge schlendere, finde ich ohnehin meistens noch etwas, das gar nicht auf der Liste vermerkt ist, aber was mir dann doch ganz nützlich erscheint. Am Ende ist der Wagen bei meinem wöchentlichen Einkauf jedenfalls meistens voll.

Inzwischen sind aus den Regalen auch die letzten Weihnachtsartikel verschwunden, die den Kunden selbst nach dem Fest mit gesenkten Preisen schmackhaft gemacht werden sollten. Eigentlich müssten nun ja gleich die Ostersachen aufgebaut werden. Denn wenn es fast vier Monate vor Weihnachten Lebkuchen gibt, wäre es nun höchste Zeit für Ostereier.

Da sind welche! Ich staune ungläubig. Sie entpuppen sich aber nur als Überraschungseier. Und für die ist ja bekanntlich das ganze Jahr Saison.