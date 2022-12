Die Baustelle in der Fichtestraße legte den Verkehr aus und in Richtung Erfurt für ein Dreivierteljahr lahm. Nun steht sie kurz vor dem Abschluss.

Gute Nachricht für Pendler gen Erfurt: Fichtestraße in Gotha wird freigegeben

Gotha. Wir verraten, ab wann die Bundesstraße 7 in Gotha wieder für den Verkehr geöffnet sein soll und was mit dem Kreisverkehr in der Kindleberstraße passiert.

Die Großbaustelle an der Fichtestraße in Gotha steht kurz vor dem Abschluss. Ab dem 20. Dezember soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden, wie die Stadt Ende vergangener Woche mitteilte. Trotz der Vollsperrung der Baustelle für den Verkehr sei es immer wieder zu illegalen Durchfahrten gekommen, kritisierte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) beim vergangenen Stadtrat.

„Innerhalb eines Dreivierteljahres haben wir eine Großbaustelle von 5,1 Millionen Euro und fünf beteiligten Bauträgern gerockt“, sagte Kreuch. Er kritisierte, dass im Zuge der noch laufenden Arbeiten und trotz Absperrung die Baustelle illegal befahren wurde. Gerüchte, die Deutsche Bahn werde direkt im Anschluss die Bahnbrücke bauen, entkräftete er.

Restarbeiten im Bereich der Fußwege im nächsten Jahr

Die Freigabe der Straße steht kurz bevor. Trotz der derzeit winterlichen Temperaturen werden die restlichen Arbeiten weitergeführt und aller Voraussicht nach am 20. Dezember beendet, teilte die Stadt weiter mit. Bis dahin seien noch viele Anlagenteile zwischen der Kreuzung Seebergstraße, Arndtstraße und Gleichenstraße technisch zu bearbeiten.

Unter Umstanden könnte es durch die Witterung noch 2023 zu Restarbeiten im Bereich der Fußwege kommen. Dazu müsste die Fahrbahn zeitweise verengt werden. „Eine Durchfahrt der Fichtestraße wird aber auch dann möglich sein. Das gemeinsame Ziel aller fünf Bauherren ist es, ab 21. Dezember den Verkehr ohne lange Umleitungszeiten wieder auf kurzer Strecke aus und in Richtung Erfurt – Gotha zu führen“, so die Stadt. Auch wenn die Umleitungsstrecke durch Gotha-Ost aufgehoben werde, solle der provisorische Kreisverkehr in der Kindleber Straße beibehalten werden.