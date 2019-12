Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen: Das Alte im Guten loslassen

So langsam neigt sich das Jahr 2019 dem Ende zu. Für viele von uns ist das auch die Zeit zurückzuschauen und Revue passieren zu lassen. Eigentlich befinden wir uns momentan in einem Übergang zwischen dem Hinter-uns-Lassen des alten Jahres zum Übergang in das neue Jahr. Ein merkwürdiges Gefühl.

Eigentlich sollte man nicht nur den Jahreswechsel dafür nutzen innezuhalten, sondern das in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt tun, doch wer hält sich schon daran. Schauen wir doch einfach zurück: Was hat uns eigentlich das alte Jahr gebracht? Vielleicht eine neue Liebe, Freundschaften, Glück oder mehr Kummer und Leid. Egal, wir sollten das Alte im Guten loslassen, dann kann das neue Jahr nur besser werden. Allerdings was das neue Jahr bringen wird, das liegt wohl an jedem von uns selbst. Der eine will sich beruflich neu orientieren, der andere geht auf Weltreise. Ich werde mich im nächsten Jahr wieder mehr der Kunst und Literatur widmen, die im alten Jahr von mir sehr vernachlässigt wurde. Ansonsten sollte man sein Leben so gestalten, wie man es gerne leben möchte. Setzen Sie sich einfach ein Ziel. In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern unserer Zeitung, dass sie beschwingt und froh ins neue Jahr 2020 starten.