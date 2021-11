Guten Morgen, Gotha: Bescherung mit einem Twist

Corona stellt viele Weihnachtstraditionen auf den Kopf. Victoria Augener sucht nach neuen Bräuchen für die besinnliche Zeit.

Erinnern Sie sich gern an letztes Weihnachten, liebe Leserinnen und Leser? Viele Traditionen konnten nicht in vertrauter Weise fortgeführt werden. So wurden die Kirchen höchstens zur stillen Andacht geöffnet und selbst den skeptischsten Kirchgängern könnten den alljährlichen und mitunter einzigen Gang ins Gotteshaus vermisst haben.

Für mich waren es schöne Feiertage 2020, die wie jedes Jahr mit Bauchschmerzen endeten – vom vielen Essen und Lachen über Kevin, der einmal wieder zu Haus vergessen wurde. Das ist eine meiner unverzichtbaren Weihnachtstraditionen. Doch nur für den Fall, dass wir dieses Jahr wieder auf Gewohntes verzichten müssen, habe ich mir eine neue Tradition zugelegt.

In der Kiste mit den Christbaumkugeln liegt seit Kurzem ein neues Schmuckelement: eine kleine Glas-Gurke, die beim Schmücken tief im Baum versteckt wird. Wer sie findet, darf das erste Geschenk öffnen. Wieder so ein neumodischer Trend aus Amerika, werden Sie jetzt sagen, doch in den USA geht man tatsächlich davon aus, dass die Weihnachtsgurke aus Deutschland stammt.

Gurke hin, Gurke her – Ich hoffe für uns alle auf ein besinnliches Fest mit viel Vertrautem und auch etwas Neuem, das uns die Gemeinschaft schätzen lernen lässt.