Guten Morgen, Gotha: Das Geräusch der Gefahr

Victoria Augener über Ärgernisse an der Supermarktkasse

„Ich bin dein Vater.“ – Dieser Satz aus „Das Imperium schlägt zurück“ ist eins der bekanntesten Filmzitate unserer Zeit. Und allein die Klangeffekte der Filmreihe haben hohen Wiedererkennungswert. Da gibt es das Surren der Laserschwerter, das Heulen des haarigen Gefährten und ganz schwere Atemzüge. Sie kündigen das Herannahen der unausweichlichen Gefahr an. 2020 kommt man nicht umhin, Parallelen zur Realität zu ziehen. Denn, während sie nie wirklich weg war, ist die Pandemie in unserem Bewusstsein und die Angst vor einer Ansteckung steigt. Etwa an der Supermarktkasse.