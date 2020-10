Das Geisterfest steht vor der Tür, doch die Stimmung will nicht so richtig aufkommen. Auch von den sonst so kreativ geschnitzten Kürbisköpfen sieht man im Landkreis wenige. Steckt dahinter die Tatsache, dass es genug Grund zu Gruseln in der Realität gibt? Spinnenweben, Bettlakengeister, Gummiaugen sind nichts gegen den Horror der täglichen ansteigenden Fallzahlen.

Familienministerin Giffey rät davon ab, dieses Jahr auf Süßigkeitenjagd zu gehen. Die Polizei warnt vor Halloween-Streichen in Corona-Zeiten. Der größte Spaßverderber ist aber zweifellos das Coronavirus. Nicht „Süßes oder Saures“ mag man da fragen, sondern „Virenfreies, bitte“. Und wer bei Halloween-Verweigerern schnell die Zahnpasta zückt, um sie auf die Türklinke zu schmieren, mag in diesem Jahr stattdessen Desinfektionsmittel mitnehmen. Nachbarn zu erschrecken funktioniert jetzt schon mit einem einfachen Husten. Und in die Bonbondose mit Loch im Boden greift aus Ansteckungsangst eh keiner mehr. Zuhause bleibt nur die Mutter aller Streiche: Türrahmen oder Toilettensitz mit Klarsichtfolie zu bespannen. Die Drahtzieher seien jedoch gewarnt: Beleidigten Geschädigten kann man in einem möglichen zweiten Lockdown schwer aus dem Weg gehen.