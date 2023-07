Guten Morgen, Gotha: Friedrichstraße ist doch noch nicht ganz fertig

Ralf Ehrlich wundert sich über erneute Bauarbeiten.

Was wird denn da schon wieder gebaut? - Die Frage stellt sich gerade in der Gothaer Friedrichstraße, die erst in den vergangenen Jahren umfassend saniert wurde und zugegeben sehr schön geworden ist. In Höhe Post und Kulturhaus wird derzeit am Gehweg gearbeitet, eine Fahrbahn ist gesperrt.

Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung lüftet das Geheimnis. Zwar wurde die Friedrichstraße saniert, aber noch nicht die Gehwege zwischen Gotthardstraße und Arnoldiplatz. Es werden nicht nur die Leitungen erneuert, sondern auch das Oberleitungssystem der Straßenbahn, hinzu kommen neue Masten.

Die Fahrbahn wird nicht mit saniert, sondern dient als Arbeitsraum für die Maßnahme. Im ersten Abschnitt kommt der östliche Gehweg an die Reihe, im Herbst soll das bis auf die Pflasterarbeiten vollendet sein. Danach wird auf den westlichen Gehweg gewechselt, heißt es weiter.

Die Arbeiten sollen nächstes Jahr fertig sein, inklusive der restlichen Pflasterarbeiten. Zuletzt muss im Bereich der Mönchelsstraße die Fahrbahn gequert werden, um die neuen Leitungen an das bestehende Netz anzubinden.