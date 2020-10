Guten Morgen, Gotha: Mehr Lebensqualität

Auf dem Weg vom Speicher Wechmar fuhr ich gestern aus Güntherleben heraus über die Landstraße 1045 nach Gotha. Die Straße hat noch Huckel, aber das einstige Hauptärgernis, eine enge Kurve den Berg hinauf, hat inzwischen eine perfekte Oberfläche. Das weiß man nur zu schätzen, wenn man über den Alt-Zustand oft genug gefahren war.

Auch zwischen Friedrichroda und Waltershausen in Schnepfenthal bietet ein Stück einst buckelige Piste ab Freitag ruhiges Abrollen. Am selben Tag ab 12 Uhr gilt dies für ein Stück in Winterstein. Die Fahrbahn ist etwas breiter geworden, der Belag perfekt. Auch wenn dort ab 2021 wieder viel gebaut wird, Autofahrers Herz hüpft erst mal vor Freude.

Die Bundesstraße 88 zwischen Georgenthal und Ohrdruf ist in der Zielgraden und eventuell schon Anfang November frei. Große Feste werden aus solchen Anlässen meist nicht gefeiert. Wenn es einen symbolischen „Banddurchschnitt“ und Bratwurst gibt, ist das viel. Aber für das Alltagsleben ist die Arbeit der Tiefbauer wichtig.

Die gute Straße scheint nur eine Kleinigkeit. Doch oft genug durchfahren bringt sie doch ein Plus an Lebensqualität. Es ist die Summe, die den Effekt bewirkt. Wer viel unterwegs ist, weiß genau, was ich meine.