Guten Morgen, Gotha: Nimmersatte Leseratten

Victoria Augener empfiehlt, mal wieder vorzulesen und hat einen Tipp für engagierte Kommunen.

Die kleine Raupe fraß sich am Montag durch einen Apfel, Dienstag durch zwei Birnen, Mittwoch durch drei Pflaumen und hatte am Ende der Woche auch Kuchen, Wurst und Käse verschlungen. Dass das nimmersatte Tier davon nicht platzte, sondern sich verpuppte und zum Schmetterling wurde, wissen Sie sicherlich, liebe Leserinnen und Leser, weil sie diesen Bestseller einmal vorgelesen bekommen haben und oder selbst vorlasen. Und das ist gut so.

Vorlesen erweitert den Wortschatz der Zuhörenden und erleichtert das Lesenlernen. Und auch die Vorlesenden profitieren: Es entspannt und stärkt die Bindung zum Zuhörenden.

Um das zu fördern, gibt es jedes Jahr im November den Vorlesetag. In dieser Woche, am 19. November, findet er bereits zum 18. Mal bundesweit statt. Im ganzen Land schaffen Schulen, Kindergärten, Bibliotheken und Buchhandlungen Raum zum öffentlichen Vorlesen. Auf der Internetseite des Aktionstages haben rund 100.000 Teilnehmende ihre Aktionen angekündigt.

Weitere Vorleseorte können noch online angemeldet werden und Einrichtungen, die Vorlesende suchen, ein Gesuch aufgeben. Noch bis 25. November können sich zudem besonders engagierte Kommunen als Vorlesestadt bewerben.

Mehr Informationen unter www.vorlesetag.de